Среда, 9 октября, 2024

В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»

Автор: Алексей Самохин

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В Музейном центре РИАМЗ открылась выставка «Пушкин и театр», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков. 

По словам главы региона, в Рязани продолжается серия интересных проектов для жителей области. На выставке из фондов Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина посетители смогут узнать о связи творчества Пушкина с театральным искусством. 

— Рязанцы могут увидеть около 130 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича. Интересно и взрослым, и детям, — написал Павел Малков.

Уникальные предметы коллекционировал купец и меценат, большой поклонник поэта — Алексей Александрович Бахрушин.

Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура» и продлится до 1 декабря. 

Губернатор поблагодарил за её проведение Минкульт России и театральный музей Бахрушина. 

В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»
В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»
В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»
В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»

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