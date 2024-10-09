В Рязани открылась выставка «Пушкин и театр»

В Музейном центре РИАМЗ открылась выставка «Пушкин и театр», сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, в Рязани продолжается серия интересных проектов для жителей области. На выставке из фондов Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина посетители смогут узнать о связи творчества Пушкина с театральным искусством.

— Рязанцы могут увидеть около 130 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича. Интересно и взрослым, и детям, — написал Павел Малков.

Уникальные предметы коллекционировал купец и меценат, большой поклонник поэта — Алексей Александрович Бахрушин.

Выставка организована в рамках нацпроекта «Культура» и продлится до 1 декабря.

Губернатор поблагодарил за её проведение Минкульт России и театральный музей Бахрушина.