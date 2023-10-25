В Рязани открылась VR-арена с полностью российским ПО

В Рязани открылась VR-арена с полностью российским программным обеспечением, сообщила пресс-служба Минцифры Рязанской области.
Праздничное открытие посетил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.
Гости арены — семьи с детьми, смогли попробовать новые игры, созданные программистами компании. Как рассказал директор VR арены REAL VICTORY Алексей Саргаев, использование программных продуктов отечественной разработки стало принципиальной позицией.
Познакомился с отечественными разработками и министр цифрового развития региона.
По его словам, у рязанского проекта в будущем есть все шансы задать высокую планку как с точки зрения качества создаваемых продуктов, так и в плане охвата аудитории. Руководство арены готово оказывать поддержку детям из районов области.