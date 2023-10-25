В Рязани открылась VR-арена с полностью российским ПО

«Наше видение, выходит далеко за пределы Рязани, России и даже СНГ. После начала СВО и ситуации, когда из России хотят сделать изгоя, мы с партнёром сошлись на большом жгучем желании создать ИТ-компанию, которая с честью будет нести статус «Сделано в России», — отметил Саргаев.