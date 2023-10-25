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В Рязани открылась VR-арена с полностью российским ПО

7info

В Рязани открылась VR-арена с полностью российским программным обеспечением, сообщила пресс-служба Минцифры Рязанской области.

Праздничное открытие посетил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

Гости арены — семьи с детьми, смогли попробовать новые игры, созданные программистами компании. Как рассказал директор VR арены REAL VICTORY Алексей Саргаев, использование программных продуктов отечественной разработки стало принципиальной позицией.

«Наше видение, выходит далеко за пределы Рязани, России и даже СНГ. После начала СВО и ситуации, когда из России хотят сделать изгоя, мы с партнёром сошлись на большом жгучем желании создать ИТ-компанию, которая с честью будет нести статус «Сделано в России», — отметил Саргаев.

Познакомился с отечественными разработками и министр цифрового развития региона.

«Мы принципиально поддерживаем такие начинания. В нашей стране VR-технологии только начинают набирать обороты, но уже есть примеры успешных проектов. Важно, что разработкой программного обеспечения здесь занимались выпускники нашего радиотехнического университета», — заявил Андрей Ульянов.

По его словам, у рязанского проекта в будущем есть все шансы задать высокую планку как с точки зрения качества создаваемых продуктов, так и в плане охвата аудитории. Руководство арены готово оказывать поддержку детям из районов области.

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