Вторник, 13 февраля, 2024
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В Рязани открылась «Февральская ярмарка»

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Во вторник, 13 февраля, на площади Победы в Рязани открылась первая в этом году тематическая «Февральская ярмарка». Она организована Агентством развития бизнеса, которое помогает предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке правительства Рязанской области. 

Благодаря пространству производители, фермеры и ремесленники региона могут напрямую представлять свою продукцию и товары жителям и гостям города. «Февральская ярмарка» — это 15 производителей из Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов и Рязани. Они предлагают покупателям молочную продукцию, хлебобулочные изделия, соленья, мед, пироги, сладости, горячий чай, украшения ручной работы, деревянные изделия и сувениры. 

В день открытия посетителей ярмарки ждало яркое представление с выступлениями солистов, анимационной программой, все желающие смогли сфотографироваться с артистами на ходулях. 

Ярмарка работает с 10:00 до 19:00 до 18 февраля.

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