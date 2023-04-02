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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани откроется клиника Елены Малышевой

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People фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

В Рязани откроется клиника Елены Малышевой. Об этом сообщается на странице медицинского центра ВКонтакте.

Только 8 апреля приём будет вести врач Марк Яковлевич Гальперин.

Марк Гальперин владеет всеми видами лечебно-диагностических блокад, имеет американские сертификаты врача-хирурга и анестезиолога. Он работал на кафедре анестезиологии знаменитого госпиталя Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке, где обучал будущих врачей.

Также Марк Гальперин заведовал отделением управления болью в госпитале Beth Israel в США. В настоящее время возглавляет клиники управления болью в Нью-Йорке и Москве, – говорится в публикации.

Запись на приём ограничена.

Записаться на приём и получить предварительную консультацию можно по ссылке.

Ежедневно с 8 до 20 часов на ул. Зубковой, 20Б. Телефон +7 (4912) 229-008.

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