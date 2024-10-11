В Рязани отключат электричество на нескольких улицах 15 октября

ГУП РО «РГРЭС» сообщило плановом отключении электроэнергии 15 октября 2024 года, информирует сайт администрации Рязани.

В связи с проведением реконструкционных работ на воздушной линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) от трансформаторной подстанции ТП-698, электроэнергия будет отключена с 09:00 до 16:00 по следующим адресам в Ростове-на-Дону:

ул. Тургенева : дома №1, №3-21, №23-26, №28, №30;

: дома №1, №3-21, №23-26, №28, №30; ул. 3-й пр. Новой : дома №1-16;

: дома №1-16; ул. 4-й пр. Новой : дома №1-16 (жилые дома и нежилые помещения);

: дома №1-16 (жилые дома и нежилые помещения); ул. 5-й пр. Новой : дома №1-14, №16, №22;

: дома №1-14, №16, №22; ул. 6-й пр. Новой : дома №1-11, №13-15, №17 (жилые дома, гаражи);

: дома №1-11, №13-15, №17 (жилые дома, гаражи); ул. Новая : дома №17-25, №29-39, №47, №49 (нечетная сторона);

: дома №17-25, №29-39, №47, №49 (нечетная сторона); Перекресток ул. Новая – ул. Радиозаводская : светофор;

: светофор; ул. Белинского : дома №1-18, №37 (жилые дома, гараж, ПНС №6);

: дома №1-18, №37 (жилые дома, гараж, ПНС №6); ул. Макаренко : дома №20-32 (четная сторона), дом №19 (жилые дома, гаражи, сарай);

: дома №20-32 (четная сторона), дом №19 (жилые дома, гаражи, сарай); ул. пр. Белинского : дома №3-13, №15, №17, №19 (жилые дома, гаражи);

: дома №3-13, №15, №17, №19 (жилые дома, гаражи); ул. Боголюбова : дома №78 стр. 2, №80 стр. 2;

: дома №78 стр. 2, №80 стр. 2; ул. Радиозаводская: дома №21, №25, №27, №29, №31 (жилые дома, нежилые помещения).

Также в этот день с 09:00 до 16:00 в связи с обрезкой деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 будут отключены следующие адреса:

ул. 7-й р-н Борки : дома №60-64;

: дома №60-64; ул. 8-й р-н Борки: дома №69-76, №87-99, №102-111, №113-116, №126-129, №131-147, №149-155, №157-159, №161-169, №172, №174а, №174б, №175, №177-181, №188б; стр.192 (жилые дома и мастерская).

Отключения связаны с важными ремонтными и профилактическими работами для улучшения качества электроснабжения в указанных районах.