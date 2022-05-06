В Рязани освятили храм в честь Сретения Господня

5 мая состоялось освящение нижнего придела в честь Сретения Господня в большом храмовом комплексе, который построили на площади Новаторов в Рязани. Чин великого освящения и божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщает сайт Рязанской епархии.

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Долгое время верующие, проживающие в Московском районе, вынуждены были ездить на службы в другие районы города. Теперь там появился большой храм, который внешне он напоминает Владимирский собор в Херсонесе. Внутри — много помещений, где смогут разместиться воскресная школа, молодёжное общество, приходские объединения и кружки.

– Освящение нижнего храма – важная веха для прихода, и множество людей, постаравшихся в будний день присоединиться к богослужению, являются тому подтверждением. Сейчас наверху полным ходом идут внутренние работы по подготовке к освящению главного престола – в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Посвящение неслучайно – оно указывает на символический образ молитвенного омофора, распростертого над округой, – говорится в сообщении епархии.

По окончании богослужения митрополит Марк тепло поздравил всех собравшихся с важным событием и сердечно поблагодарил верующих за радость совместной молитвы: