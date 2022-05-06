В Рязани освятили храм в честь Сретения Господня

5 мая состоялось освящение нижнего придела в честь Сретения Господня в большом храмовом комплексе, который построили на площади Новаторов в Рязани. Чин великого освящения и божественную литургию возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, сообщает сайт Рязанской епархии.
Долгое время верующие, проживающие в Московском районе, вынуждены были ездить на службы в другие районы города. Теперь там появился большой храм, который внешне он напоминает Владимирский собор в Херсонесе. Внутри — много помещений, где смогут разместиться воскресная школа, молодёжное общество, приходские объединения и кружки.
По окончании богослужения митрополит Марк тепло поздравил всех собравшихся с важным событием и сердечно поблагодарил верующих за радость совместной молитвы: