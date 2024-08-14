В Рязани остановили 14-летнего водителя автомобиля

В Рязани полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился подросток. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что молодому человеку всего лишь 14 лет. Его увидели полицейские во время патрулирования на улице Дягилевской.

Подростка отстранили от управления автомобилем. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). За это правонарушение предусмотрен штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

А еще административная ответственность грозит родителям нарушителя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Ждет наказание и того, кто предоставил 14-летнему водителю автомобиль.