В Рязани организуют бесплатный онлайн-курс по финансам для старшего поколения

Банк России приглашает рязанцев пенсионного и предпенсионного возраста больше узнать о финансах. Стартует весенняя сессия проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения». Курс продлится с 7 февраля по 21 апреля 2023 года.

На онлайн-занятиях слушатели научатся свободнее ориентироваться в вопросах накопления и приумножения денежных средств, сравнивать и выбирать банковские и финансовые продукты и услуги, получат представление об основах безопасного инвестирования, узнают какие приемы используют финансовые мошенники, и как защитить свои права потребителя финансовых услуг.

Формат позволяет подключаться участникам как группами, например, на базе центров социального обслуживания населения или иных заинтересованных организаций, так и индивидуально из дома. В течение дня предусмотрено несколько эфиров, записаться можно на тот, который будет наиболее удобен. Выбрать из 4 тем или зарегистрироваться на каждую из них можно на сайте проекта.

«Преимущество занятий и в том, что слушатели будут не просто зрителями, а полноправными участниками. Они смогут задать вопросы лектору в прямом эфире, проверить свои знания, ответив на задание и получив разбор ответа», — отмечает эксперт рязанского отделения Банка России Анна Зотова.