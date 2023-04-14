В Рязани определили победителей конкурса «Педагогический стендап»

14 апреля в рамках Года педагога и наставника в культурном пространстве «FABRIKA» прошел образовательно-развлекательный конкурс «Педагогический стендап». Участниками конкурса стали педагоги дошкольных, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования Центральной России.

Организаторами Конкурса являются: региональный клуб «Наставник», профессиональный клуб воспитателей Рязанской области «Дошкольная лига», Совет молодых педагогов Рязанской области при поддержке министерства образования Рязанской области, Рязанской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ и Комитета по делам молодежи Рязанской области.

Из 38 участников заочного этапа в финал вышли 11 педагогов, которые выступили в 2 номинациях. В категории «Даешь молодёжь» соревновались педагоги в возрасте до 35 лет, опытные педагоги в возрасте старше 36 лет продемонстрировали свои таланты в номинации «Люди с опытом». Победителей определяли экспертное жюри и зрители конкурса.

В рамках образовательной программы для участников конкурса провели мастер-классы региональный координатор грантовых конкурсов для молодежи Тарасова Ольга и Лутовинов Дмитрий — победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022».

В номинации «Даешь молодежь» жюри присвоило победу Нине Пшечковой — воспитателю детского сада №153, приз зрительских симпатий получила учитель иностранного языка средней общеобразовательной школы №2 имени Н.И. Бореева – Юлия Овусу.

Победителем в номинации «Люди с опытом» стала Евгения Синякова – учитель химии МБОУ «Школа №41». Приз зрительских симпатий присвоили воспитателю детского сада №43 – Алине Половинкиной.

Конкурс «Педагогический стендап» проводится для творческого самовыражения и эмоциональной разрядки педагогов, популяризации жанра стендап в педагогическом сообществе.