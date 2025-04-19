В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли ограбление прохожего

В отдел МВД России по Железнодорожному району города Рязани обратился 38-летний житель областного центра, ставший жертвой ограбления. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Как установили полицейские, около двух часов ночи мужчина возвращался домой. На улице Островского, недалеко от подъезда, к нему подошёл незнакомец и попросил разрешения воспользоваться мобильным телефоном для срочного звонка. Рязанец, не подозревая подвоха, согласился помочь и передал ему свой телефон. В ответ прохожий ударил мужчину и, воспользовавшись его замешательством, убежал вместе с телефоном.

Оперативники уголовного розыска получили описание нападавшего и вскоре установили его личность. Им оказался безработный и не обучающийся житель Спасского района цыганской национальности, ранее судимый за кражу. Полицейские выехали в населённый пункт, где проживал подозреваемый, задержали его дома и доставили в Рязань в отдел полиции.

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По предварительным данным, молодой человек приехал в Рязань в поисках развлечений и гулял по городу. Ночью на улице Островского он встретил прохожего и, оценив его внешний вид, решил, что сможет с ним справиться. Он отобрал телефон, утром продал его случайным людям за небольшую сумму и вернулся домой, где вскоре был задержан полицией.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ — «Грабёж».