Вторник, 11 июня, 2024

В Рязани около двух школ начали строить торговый центр

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

В Рязани в непосредственной близости от школ № 68, 51 начали строить торговый центр, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Прокуратура Октябрьского района Рязани организовала проверку соблюдения требований земельного законодательства.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщила помощник прокурора района Инна Кочкова.

Подробнее о ситуации рассказала ГТРК «Ока». Выяснилось, что ранее на участке находилась школьная теплица, теперь территория стала частной. Сообщения о сдаче помещений в будущем торговом центре появились в интернете.

Родители школьников, недовольные подобным соседством, бьют тревогу.

Журналисты выяснили, что разрешение на строительство и снос деревьев мэрия Рязани не выдавала.

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