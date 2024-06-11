В Рязани около двух школ начали строить торговый центр

В Рязани в непосредственной близости от школ № 68, 51 начали строить торговый центр, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Прокуратура Октябрьского района Рязани организовала проверку соблюдения требований земельного законодательства.

— По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — сообщила помощник прокурора района Инна Кочкова.

Подробнее о ситуации рассказала ГТРК «Ока». Выяснилось, что ранее на участке находилась школьная теплица, теперь территория стала частной. Сообщения о сдаче помещений в будущем торговом центре появились в интернете.

Родители школьников, недовольные подобным соседством, бьют тревогу.

Журналисты выяснили, что разрешение на строительство и снос деревьев мэрия Рязани не выдавала.