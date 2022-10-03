В Рязани обсудили присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»

В Рязани прошло заседание рабочей группы по проекту присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.

На заседании обсуждали организацию патриотических мероприятий и привлечение жителей к участию в голосовании за звание «Город трудовой доблести».

«Статус «Город трудовой доблести» – это дань глубокого уважения и признательности рязанцам, которые своим ратным трудом, мужеством и героизмом приближали Великую Победу», – сказал депутат Андрей Кашаев.

Почётное звание «Город трудовой доблести» учредили в преддверии 75-летия Великой Победы. Присвоение почётного звания позволит увековечить подвиг тружеников тыла и рязанцев, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промпредприятиях, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Поддержать инициативу можно на сайте проекта.