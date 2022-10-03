В Рязани обсудили присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести»

В Рязани прошло заседание рабочей группы по проекту присвоения областному центру звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.
На заседании обсуждали организацию патриотических мероприятий и привлечение жителей к участию в голосовании за звание «Город трудовой доблести».
Почётное звание «Город трудовой доблести» учредили в преддверии 75-летия Великой Победы. Присвоение почётного звания позволит увековечить подвиг тружеников тыла и рязанцев, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промпредприятиях, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Поддержать инициативу можно на сайте проекта.