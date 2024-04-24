В Рязани обновили 85% автобусного парка

92 автобуса из 108 в Рязани – абсолютно новые. Об этом в рамках прямого эфира в среду, 24 апреля, заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона отчитался об обновлении парка общественного транспорта за последнее время. Так, в марте в Рязань поступили 11 новых автобусов, скоро прибудут ещё 17.

Что касается троллейбусов, то сейчас по улицам Рязани курсируют 25 новых троллейбусов и 23 «немного б\у» из Санкт-Петербурга. Работа по обновлению подвижного состава продолжится. Сейчас прорабатывается возможность участия в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта», которая позволит продолжить обновление троллейбусного парка и ремонта контактных линий.