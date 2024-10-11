Пятница, 11 октября, 2024

В Рязани обнаружили нарушения в работе сервисов доставки готовой еды

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от freepik

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанкой и Тамбовской областям проверили предпринимателей, которые работают в сервисах заказа доставки еды из ресторанов и кафе Рязани через мобильное приложение или веб-сайт. В их деятельности нашли немало нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди нарушений отмечено, что хозяйствующие субъекты в информационных системах в области ветеринарии («Цербер» и «Меркурий») не зарегистрированы. Мясо, из которого готовят блюда, поступает без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции в ветеринарном отношении.

Виновным лицам объявлено 10 предостережений. Специалисты ведомства продолжат подобные контрольные (надзорные) мероприятия.

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