В Рязани новый офис Сбера воплотил идею безбарьерного пространства

Во вторник, 18 января, в Рязани открылся новый офис Сбера, где впервые в городе воплотили идею безбарьерного пространства и объединили сразу несколько услуг экосистемы.

На торжественной церемонии открытия присутствовали Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова и управляющий Рязанским отделением СберБанка Иван Семенов.

Экскурсию по офису нового формата, расположенного на улице Чкалова, д.1, к.2, для почётных гостей провёл руководитель офиса Константин Буянкин. У входа их встретили умные банкоматы — с их помощью провести любую операцию клиент Сбера сможет по биометрии, без необходимости предъявления телефона или карты. Кроме того, они оснащены шрифтом Брайля и интуитивно понятным интерфейсом.

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Отметим, что идея безбарьерного пространства прослеживается во всех элементах флагманского офиса: тактильная разметка, пандусы, удобная организация пространства, место отдыха для детей, зона с кофемашиной. Даже сами сотрудники сменили официальный стиль на лёгкий и комфортный.

Сбер — уже давно не только банк. Так, в новом офисе находится отделение СберЛогистики, где клиенты могут забрать свою посылку, Сбер Еаптека, стенд SberDevices. Здесь гостям продемонстрировали работу виртуальных ассистентов «Салют».

Как отметил Иван Семенов, в 2022 году в Рязани откроют ещё три офиса нового формата.