В Рязани назначены новые председатели территориальных избирательных комиссий

В Рязанской области на 135-м заседании региональной Избирательной комиссии обсудили вопросы кадрового обеспечения работы избирательных комиссий.
Принято решение назначить Михаила Архипова, начальника управления кадров и муниципальной службы аппарата администрации, председателем территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Рязани.
Ранее председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города стал Дмитрий Оспенников, возглавляющий управление делами аппарата администрации.