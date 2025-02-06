Четверг, 6 февраля, 2025
-0.7 C
Рязань
Власть и политика

В Рязани назначены новые председатели территориальных избирательных комиссий

Алексей Самохин

В Рязанской области на 135-м заседании региональной Избирательной комиссии обсудили вопросы кадрового обеспечения работы избирательных комиссий.

Принято решение назначить Михаила Архипова, начальника управления кадров и муниципальной службы аппарата администрации, председателем территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района Рязани.

Ранее председателем территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города стал Дмитрий Оспенников, возглавляющий управление делами аппарата администрации.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.