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Четверг, 21 апреля, 2022

В Рязани народные дружинники провели 9732 дежурства

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В Рязани народные дружинники провели 9732 дежурства

7info

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о работе народных дружин в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба РГД. 

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Как  следовало из представленной информации, в отчетном периоде народными дружинниками проведено 9732 дежурства. Дружинники патрулируют улицы, площади, общественные территории, проводят беседы с гражданами о соблюдении закона, оказывают содействие в фиксации административных правонарушений.

Народные дружинники приняли участие в 9 рейдах, организованных аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в вечернее и ночное время в местах массового скопления молодёжи.

В целях пресечения актов вандализма дружинники дежурили у памятников воинской славы. Кроме того, народные дружинники привлекаются к дежурствам на массовых мероприятиях,  как районного значения, так и на общегородских праздниках.

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