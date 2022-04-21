В Рязани народные дружинники провели 9732 дежурства

На заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели информацию о работе народных дружин в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Как следовало из представленной информации, в отчетном периоде народными дружинниками проведено 9732 дежурства. Дружинники патрулируют улицы, площади, общественные территории, проводят беседы с гражданами о соблюдении закона, оказывают содействие в фиксации административных правонарушений.

Народные дружинники приняли участие в 9 рейдах, организованных аппаратом комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в вечернее и ночное время в местах массового скопления молодёжи.

В целях пресечения актов вандализма дружинники дежурили у памятников воинской славы. Кроме того, народные дружинники привлекаются к дежурствам на массовых мероприятиях, как районного значения, так и на общегородских праздниках.