В Рязани наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление 

24 декабря в администрации города Рязани состоялось подведение итогов конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани». Экспертное жюри оценивало стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала, а также внешний вид персонала.

Участников и победителей конкурса поздравили начальник управления экономического развития Максим Степанов и советник главы администрации города Ирина Полозова. Они поблагодарили предпринимателей за неравнодушие и стремление создать праздничную атмосферу для жителей города.

По итогам конкурса места в различных номинациях распределились следующим образом.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление торгового центра и торгового комплекса»:

1 место — торгово-развлекательный центр «Марко Молл»;

2 место — торгово-развлекательный центр «Виктория Плаза»;

3 место — торгово-развлекательный центр «Малина».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление продовольственного магазина»:

1 место — фирменный магазин «Шоко Руа»;

2 место — супермаркет «Барс на Московском»;

3 место — винотека «Кино и Вино».

В номинации Лучшее новогоднее оформление непродовольственного магазина:

1 место — салон цветов «Вернисаж»;

2 место — салон оптики и офтальмологии «МонВью»;

3 место — магазин «Скидка».

В номинации Лучшее новогоднее оформление общественного питания:

1 место — ресторан «Парк»;

2 место — ресторан «Трактир Белый»;

3 место — ресторан «Римские каникулы».

В номинации Лучшее новогоднее оформление предприятия бытового обслуживания населения:

1 место — салон «Индустрия красоты»;

2 место — барбершоп «FEEL GOOD»;

3 место — салон красоты «Византия».

Дипломами участников конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Рязани награждены ТРЦ «Круиз», ТЦ «Барс на Московском», магазин «Урожай», гастроном «Соль и Перец», магазин «Царское угощение», магазин «Пуше», магазин «Графоград», магазин мебели «Милано», ресторан «Городок», кафе «Капкейк», кафе «Шоко Руа», кафе «Вернисаж», фитнес-клуб «Олимпус».