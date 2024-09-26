Четверг, 26 сентября, 2024

В Рязани наградили победителей конкурса к 175-летию со дня рождения И. П. Павлова

Автор: Алексей Самохин

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В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани состоялась церемония награждения победителей и участников открытого городского конкурса творческих работ, посвященного 175-летию со дня рождения И. П. Павлова и 120-летию присуждения ему Нобелевской премии.

Организатор конкурса творческих работ — МБУДО «ЦДТ «Стрекоза» при поддержке управления образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Конкурс проводился по двум номинациям:

  • поисково-исследовательские проекты (реферативные работы с видеопрезентациями).
  • творческие работы (стихотворение с иллюстрацией).

Всего в городском конкурсе творческих работ приняли участие более 70 мальчишек и девчонок.

Победители конкурса награждены дипломами, участники — сертификатами.

В Рязани наградили победителей конкурса к 175-летию со дня рождения И. П. Павлова

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