В Рязани наградили активных участников модернизации образовательной инфраструктуры

В Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошло торжественное награждение представителей образовательных организаций Рязанской области, вовлеченных в программы модернизации образовательной инфраструктуры и капитального ремонта школ. В мероприятии приняла участие региональный координатор партпроекта «Новая школа», председатель Рязанской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Елена Митина.

В 2022 году в Рязанской области капитальный ремонт был проведен в 19 зданиях общеобразовательных организаций. В том числе в четырех школах города Рязани. Подрядчиками были учтены все пожелания и замечания педагогов, учеников и их родителей.

Капремонт школ включал в себя замену систем отопления, водоснабжения, электропроводки, канализационной системы, ремонт внутренних помещений, закупку новой мебели и оборудования. Акцент также был сделан на выполнении требований антитеррористической защищенности, создании доступной среды, обновлении учебников, пособий, повышении квалификации учителей.

— Все прекрасно понимают, что капитальный ремонт — это трудное и напряженное время для руководителей, педагогов, учеников и их родителей. Нужно создавать проекты, составлять смены, проводить торги, закупать оборудование, контролировать работу подрядных организаций, — отметила Елена Митина. — Но в итоге после проведённого капремонта школы становятся более комфортными для учеников и педагогов, в них появляется современное оборудование, новые интерактивные площадки для проведения культурных мероприятий и отдыха. Сегодня мы поблагодарим наиболее активных участников данных проектов.

Награды были вручены:

— директору Заокской средней школы Рязанского района Елене Воробьевой,

— директору Екимовской средней школы им. К. Г. Паустовского Рязанского района Анастасии Писягиной,

— заведующей Семено-Оленинской основной школой Рязанского района Николаю Кожину,

— директору школы № 22 г. Рязани Ольге Крутовой,

— заведующей детским садом № 99 г. Рязани Елене Крюковой,

— директору Центра детского творчества «Приокский» г. Рязани Светлане Орловой,

— заведующей детским садом № 21 г. Рязани Ольге Платковой,

— заведующей детским садом № 110 г. Рязани Татьяне Степушиной,

— преподавателю-организатору школы № 33 г. Рязани Николаю Шеянову,

— родителю ученика школы № 47 г. Рязани Сергею Гуртикову,

— ученику 9в класса школы № 62 г. Рязани Игорю Кондрашкину.