В Рязани начинается приёмка дворов после ремонта

Объем работ в этом сезоне масштабный, он был бы невозможен без поддержки регионального правительства. Врио губернатора Рязанской области Павел Викторович Малков обращает особое внимание на качество проводимых работ. К приемке привлечем депутатов, общественников, профильных специалистов.

Сегодня посмотрела четыре объекта.

Двор на ул. Полетаева, д. 22, корп. 1 – работы в графике, проезд подготовлен для укладки асфальта. Жители довольны работой подрядчика и находятся с ним на связи. Рядом на Полетаева, д. 22 дворовая территория тоже требует ремонта. Проработаем с депутатским корпусом вопрос включения этого участка в план на будущий год. Жители пожаловались на работу МУП «РМПТС» – во дворе ремонтировали трубы, благоустройство не восстановили. Поручила руководству муниципального предприятия срочно принять меры.

Полетаева, д. 29, к. 1 – протяженность объекта небольшая. Подрядчик здесь тот же, что и в первом дворе. Справляются хорошо – работы также находятся на финальной стадии, осталось уложить асфальт и восстановить благоустройство. Управляющей компании – сделать ступеньки на входе в подъезды и убрать старый ржавый забор. Соседний двор мы отремонтировали в прошлом году. Когда закончим благоустройство этого участка, получится единая обновленная территория.

На улице Высоковольтная, д. 49 – ведется ремонт проезда, тротуара, обустраивается парковка с георешеткой. Работы завершены на 80 %, в ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию дороги. Замечание управляющей компании «Факт Н».

Высоковольтная, д. 31 – здесь тоже обустраивается эко-парковка. Специалисты считают ее долговечнее асфальтового покрытия. Дворовый проезд узкий, парковка визуально расширит пространство и решит проблему с размещением личного автотранспорта жителей.