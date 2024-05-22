В Рязани начали системную работу по освобождению города от автохлама

Префектуры районов Рязани начали системную работу по освобождению муниципальной территории от автохлама. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Виталий Артёмов.

По словам мэра, брошенные автомобили мешают проезду спецтехники, уборке города, захламляют дворы, а где-то даже становятся местом сбора мусора. Жалобы на это регулярно поступают в администрацию, появляются в соцсетях.

С начала года вывезено 147 машин. Часть собственники убрали самостоятельно, большинство эвакуировали городские службы на спецстоянку.