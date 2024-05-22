Среда, 22 мая, 2024

В Рязани начали системную работу по освобождению города от автохлама

Автор: 7info

Опубликовано

Префектуры районов Рязани начали системную работу по освобождению муниципальной территории от автохлама. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Виталий Артёмов.

По словам мэра, брошенные автомобили мешают проезду спецтехники, уборке города, захламляют дворы, а где-то даже становятся местом сбора мусора. Жалобы на это регулярно поступают в администрацию, появляются в соцсетях.

С начала года вывезено 147 машин. Часть собственники убрали самостоятельно, большинство эвакуировали городские службы на спецстоянку.

— Уборку города от автохлама продолжим. Присылайте фото и локации брошенных автомобилей на страницы руководителей префектур, а так же в наш городской чат-бот в Telegram Моя Рязань, — написал Артёмов.

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