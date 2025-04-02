В Рязани начали ремонтировать дороги на двух улицах

В Рязани приступили к ремонту дорог, сообщает телеграм-канал городской администрации.

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 13 участков дорог. Подрядные организации приступили к ремонту на ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до ул. Проф. Никулина) и ул. Фрунзе.

В данный момент ведутся работы по демонтажу бордюрного камня и опусканию люков колодцев. Подрядчики по остальным 11 участкам определены, ведется согласование графиков работ, заказ дорожных знаков.

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Кроме того, еще 8 участков отремонтируют за счет областных субсидий и три участка картами.