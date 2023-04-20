В Рязани начали ремонт входной группы кардиодиспансера

В Рязанском кардиодиспансере начат ремонт центральной входной группы, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.
На первом этапе планируется частично обновить лестницу, ведущую к центральному входу здания. В фойе проведут перепланировку и косметический ремонт. Там заново покрасят стены, уложат новый линолеум. Для удобства пациентов и сопровождающих лиц будут установлены дополнительные сидения.
Торговые точки разместятся в других помещениях. Это освободит пространство, и сделает пребывание в фойе более комфортным.
Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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