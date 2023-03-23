В Рязани начали работать школьные лагеря с дневным пребыванием детей

В период весенних школьных каникул на базе общеобразовательных учреждений города Рязани для 2 232 школьников начали свою работу 58 лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В течение пяти дней школьники примут участие в различных мероприятиях, мастер-классах, творческих мастерских.

В лагерях создаются условия для полноценного отдыха, осуществления спортивно-оздоровительной работы, получения навыков безопасности жизнедеятельности, развития творческих способностей и дарований каждого ребенка.