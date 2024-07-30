Вторник, 30 июля, 2024

В Рязани на улице Станкозаводской перекроют движение транспорта

Автор: 7info7

Опубликовано

Photo by form PxHere

В связи с аварийным ремонтом участка тепловых сетей по ул. Станкозаводской будет перекрыто движение транспорта в районе дома №15 с 12:00 30 июля до 12:00 2 августа. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Изменения затронут один из городских маршрутов. Автобусы №42М2 будут курсировать по следующей схеме:

от «Клуба завода ТКПО»: автобусы будут следовать по ул. Октябрьской, ул. Молодцова, ул. Интернациональной, далее по своему маршруту. В обратном направлении от «Школы (Интернациональная ул.)»: по ул. Интернациональной, ул. Молодцова, ул. Октябрьской, далее — по своему маршруту.

На время проведения работ будут установлены соответствующие знаки. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и использовать альтернативные пути объезда.

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