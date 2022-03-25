В Рязани на территории ЖБИ-8 планируют построить высотки до 25 этажей

На территории рязанского завода ЖБИ-8 на улице Чкалова планируют возвести несколько высоток до 25 этажей, следует из проекта застройки, опубликованном на сайте горадминистрации.

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Согласно проекту, на участке возведут два 10-этажных дома башенного типа, два дома секционного типа этажностью 18/25/22, один — 18/25/25 этажей.

Проект также предусматривает подземные парковки, магазин, детский сад.

Строительство обсудят на публичных слушаниях 7 апреля в 18:00 по адресу: улица Введенская, дом 107, кабинет 219.