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Пятница, 25 марта, 2022

В Рязани на территории ЖБИ-8 планируют построить высотки до 25 этажей

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В Рязани на территории ЖБИ-8 планируют построить высотки до 25 этажей

Александр Ильин
Фото: администрация Рязани

На территории рязанского завода ЖБИ-8 на улице Чкалова планируют возвести несколько высоток до 25 этажей, следует из проекта застройки, опубликованном на сайте горадминистрации. 

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Согласно проекту, на участке возведут два 10-этажных дома башенного типа, два дома секционного типа этажностью 18/25/22, один — 18/25/25 этажей. 

Проект также предусматривает подземные парковки, магазин, детский сад. 

Строительство обсудят на публичных слушаниях 7 апреля в 18:00 по адресу: улица Введенская, дом 107, кабинет 219.

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