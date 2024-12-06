В Рязани на Первомайском проспекте ограбили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во дворе дома к 29-летнему мужчине подошли двое незнакомцев с требованием отдать им деньги. Под угрозой физической расправы мужчина перевел злоумышленникам 12 тысяч рублей, так как наличных у него при себе не было. Получив желаемое, злоумышленники скрылись.

В ходе разбирательства оперативники установили, что к ограблению причастен 20-летний рязанец и его 22-летний приятель. Возбуждено уголовное дело.