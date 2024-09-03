Вторник, 3 сентября, 2024

В Рязани на одной сцене выступят губернаторский симфонический оркестр, народный хор имени Попова и DJ FEEL

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/forum_dg

В Рязани на одну сцену выйдут Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Сергея Оселкова, Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова и диджей Филипп Беликов (DJ FEEL). Они выступят на Международном форуме древних городов 6 сентября. Об этом сообщают организаторы в своем Telegram-канале.

Оркестр вместе с хором исполнят гимн форума Древних городов «Дружат города». Под сопровождение оркестра выступят и солисты Рязанской области. Начало выступления — в 17:30 на Лыбедском бульваре.

В 19:00 состоится совместное выступление оркестра петербургского диджея, который признан лучшим диджеем России по версии Russian Music Box. Как отмечают организаторы, вместе они создадут «симбиоз классики и современного музыкального жанра». Возрастное ограничение 6+

Напомним, 7 сентября на Лыбедском бульваре выступит коллектив «DiaCapella» и Валерий Сюткин.

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