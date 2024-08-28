На Форуме древних городов в Рязани выступит Валерий Сюткин

В Рязани на VII Международном форуме древних городов выступит Валерий Сюткин. Об этом сообщается в группе мероприятия во «ВКонтакте». Выступление певца станет кульминацией программы.

Валерия Сюткина нередко называют главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса. Он является композитором, автором текстов песен рок-н-ролл группы «Браво». В его репертуаре такие хиты как «Москва – Нева», «Я – то, что надо», «Семь тысяч над землей», «Я шагаю по Москве».

Он выступит на главной сцене Лыбедского бульвара 7 сентября в 21:00.