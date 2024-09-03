На Форуме древних городов выступит коллектив «DiaCapella»

На Форуме древних городов в Рязани выступит коллектив «DiaCapella». Он является рекордсменом по диапазону голосов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Международного форума древних городов.

Это первый и единственный коллектив, который работает в жанре «кроссовер». Они были победителями телевизионных проектов «Большая сцена» и «Битва хоров». Для рязанцев коллектив исполнит классические шедевры, джазовые импровизации, ностальгическую русскую ретро-музыку и зажигательные рок-гимны. Руководит музыкальным проектом страны Ольга Дианова, участница шоу «Голос». Именно ее аранжировки создают неповторимый синтез классической и современной музыки.

Концерт состоится 7 сентября в 17:30 на Лыбедском бульваре. Возрастное ограничение 6+.

В этот же день на Лыбедском бульваре выступить Валерий Сюткин.