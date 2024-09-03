Вторник, 3 сентября, 2024

На Форуме древних городов выступит коллектив «DiaCapella»

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/forum_dg

На Форуме древних городов в Рязани выступит коллектив «DiaCapella». Он является рекордсменом по диапазону голосов. Информация об этом появилась в Telegram-канале Международного форума древних городов.

Это первый и единственный коллектив, который работает в жанре «кроссовер». Они были победителями телевизионных проектов «Большая сцена» и «Битва хоров». Для рязанцев коллектив исполнит классические шедевры, джазовые импровизации, ностальгическую русскую ретро-музыку и зажигательные рок-гимны. Руководит музыкальным проектом страны Ольга Дианова, участница шоу «Голос». Именно ее аранжировки создают неповторимый синтез классической и современной музыки.

Концерт состоится 7 сентября в 17:30 на Лыбедском бульваре. Возрастное ограничение 6+.

В этот же день на Лыбедском бульваре выступить Валерий Сюткин.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани на нескольких улицах в центре города отключилось электричество

Пропавшую в Нижнем Тагиле девочку нашли мёртвой

Открыта регистрация участников VII Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В Рязани из-за жары продолжается купальный сезон

Назван день недели, в который рязанки чаще всего рожают детей

Продажи пластинок Шуфутинского на «Авито» выросли на 86%

Мария Богачева участвует в Паралимпийских играх в Париже

Максим Соников назначен министром цифрового развития Рязанской области

На Северной окружной в Рязани произошла серьезная авария

Количество поступающих на технические специальности увеличилось

Три человека пострадали в результате ДТП в Пронском районе

Рязанский загс показал свадьбы последних дней лета