В Рязани на нескольких участках запретят стоянку автомобилей

В Рязани планируется установка дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспорВ Рязани на ряде улиц установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на управление дорожного хозяйства и транспорта.

Для обеспечения беспрепятственного проезда мусоровоза планируется запретить парковку автомобилей у контейнерной площадки в торце дома №57 по Касимовскому шоссе. Парковку также запретят на территории рязанского цирка около въездной группы по улице Лево-Лыбедской.

Чтобы обеспечить разъезд транспортных средств, планируют запретить парковку машин на участках дорог от улицы 1-я Красная до улицы Гаражная на противоположной стороне от частного сектора. По этой же причине введут ограничения в районе дома №48 по 3-му Мопровскому проезду вдоль территории Рязанского медуниверситета, по улице Строителей от дома №19 до дома №37.

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Во избежание парковки автомобилей на тротуаре около парка Железнодорожников в районе пересечения пр. Завражнова с улицей МОГЭС запретят парковку. В целях недопущения парковки постороннего транспорта на разворотном круге троллейбусного маршрута №10 на улице Крупской планируется установить дорожные знаки.

Все соответствующие дорожные знаки по указанным адресам будут установлены не ранее 20 марта 2025 года.