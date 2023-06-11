В Рязани мужчина выжил после падения из окна шестого этажа

В микрорайоне Канищево из окна шестого этажа 9-этажного дома выпал мужчина. Подробности сообщает YA62.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах Рязани.

Пострадавший доставлен в Областную клиническую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота и ушибом спины.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области отметили, что по факту падения из окна дома на улице Интернациональной 40-летнего мужчины ведётся проверка.

Личность пострадавшего установлена. Обстоятельства случившегося выясняются.