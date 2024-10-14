В Рязани мужчина напал на работницу цветочной палатки и попытался её изнасиловать

В Рязани по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности перед судом предстанет житель Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Расследованием уголовного дела занимался Московский МСО. Фигурантом дела стал ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Согласно материалам дела, в июле этого года он напал на женщину в цветочной палатке, где та работала продавцом. Мужчина попытался изнасиловать её, а также совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая заявила о случившемся в правоохранительные органы.

Личность напавшего удалось установить. Его задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу.