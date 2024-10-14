Понедельник, 14 октября, 2024

В Рязани мужчина напал на работницу цветочной палатки и попытался её изнасиловать

Автор: Валерия Мединская

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В Рязани по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности перед судом предстанет житель Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Расследованием уголовного дела занимался Московский МСО. Фигурантом дела стал ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина. Согласно материалам дела, в июле этого года он напал на женщину в цветочной палатке, где та работала продавцом. Мужчина попытался изнасиловать её, а также совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая заявила о случившемся в правоохранительные органы.

Личность напавшего удалось установить. Его задержали и на основании ходатайства следователя заключили под стражу.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

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