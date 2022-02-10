В Рязани можно попробовать скиджоринг

В Рязани можно попробовать новый вид активного отдыха в зимнем лесу — скиджоринг. В переводе с норвежского это означает «тянуть лыжи», сообщает группа «Узнай Рязань».

Скиджоринг — вид ездового спорта и активного отдыха, в котором лыжник передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками.

Для управления собакой в скиджоринге используются только голосовые команды без каких-либо орудий погона, управления. Лыжник экипирован обычными беговыми лыжами, палками, специальным поясом, к которому крепится амортизационный шнур длиной от 2,5 до 4 метров. Другой конец шнура пристегивается к специальной шлейке, надетой на собаку.

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Тех, кто готов провести день в компании ездовых хаски, ждут живописные маршруты Мещеры, подготовленная лыжная трасса в зимнем лесу и незабываемые эмоции от общения собаками.

Открыть для себя скиджоринг можно вместе с клубом «Дикий тур».