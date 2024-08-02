В Рязани медики спасли младенца с редкой патологией

В Рязанской ОДКБ спасли младенца с редкой патологией. У малыша была поражена половина диаметра желудка, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.
Ребенку было не более суток, когда он поступил на операционный стол.
Мальчик родился недоношенным. В первый день жизни наступило ухудшение состояние. Рентгенограмма показала воздух в брюшной полости. Это признак перфорации, то есть наличия отверстий на каком-либо участке желудочно-кишечного тракта.
Был установлен диагноз-тотальный перитонит. Содержимое желудка в брюшной полости. В выходном отделе – отверстие 4 на 3 см – некроз стенки, то есть половина диаметра всего желудка.
И хотя послеоперационный период протекал сложно, малыш при помощи врачей справился со всеми проблемами. Уже начал самостоятельно кушать. Сейчас им занимаются неонатологи. Дело идет к выписке.