Пятница, 2 августа, 2024

В Рязани медики спасли младенца с редкой патологией

Автор: 7info

Опубликовано

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В Рязанской ОДКБ спасли младенца с редкой патологией. У малыша была поражена половина диаметра желудка, сообщает пресс-служба минздрава Рязанской области.

Ребенку было не более суток, когда он поступил на операционный стол.

Мальчик родился недоношенным. В первый день жизни наступило ухудшение состояние. Рентгенограмма показала воздух в брюшной полости. Это признак перфорации, то есть наличия отверстий на каком-либо участке желудочно-кишечного тракта.

Был установлен диагноз-тотальный перитонит. Содержимое желудка в брюшной полости. В выходном отделе – отверстие 4 на 3 см – некроз стенки, то есть половина диаметра всего желудка.

«Операция была очень сложной. Таких размеров я не припомню за всю свою практику. Очень тяжело ушивалось: ребенок — суточный, недоношенный, вес чуть больше 2 килограммов, а отверстие — большое. Было очень тревожно. На всякий случай мы просчитывали свои действия при возможных осложнениях. Но сейчас очень довольны результатом. Это для нас приз», — говорит заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, главный внештатный детский хирург Минздрава Рязанской области Олег Ларькин.

И хотя послеоперационный период протекал сложно, малыш при помощи врачей справился со всеми проблемами. Уже начал самостоятельно кушать. Сейчас им занимаются неонатологи. Дело идет к выписке.

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