В Рязани медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили Павлу Венедиктову

В Рязани 12 февраля юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» вручили ветерану Павлу Венедиктову. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Павел Венедиктов родился в селе Новокрасное Сапожковского района в 1926 году. В 1943 году его призвали на фронт. Там Павел служил шофером, командиром расчета, участвовал в транспортировке из Ирана артиллерийской составляющей морского ленд-лиза. Закончил службу в звании младшего сержанта. После демобилизации вернулся в родное село. Работал в Новокрасненской школе, в совхозе «Лукмосский». Сейчас фронтовик живет в деревне Турлатово Рязанского района вместе с дочерью.

За боевые заслуги Павел Венедиктов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.