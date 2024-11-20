В Рязани комиссия не приняла ремонт улицы Татарской: подрядчику дали неделю на исправление недочётов

20 ноября в Рязани состоялся очередной этап приёмки дорог после ремонта. В состав комиссии вошли представители управления дорожного хозяйства и транспорта, Дирекции благоустройства города, руководство подрядной организации, депутаты, общественность. Комиссия проверила ремонт на улицах Пушкина и Татарской.

На улице Пушкина отремортировали участок длиной 800 метров. Здесь уложили новое покрытие проезжей части, заасфальтированы примыкания в местах выездов из дворовых и прилегающих территорий, отремонтированы тротуары, обустроены парковки, уложены бордюры. Пешеходные переходы оборудованы искусственными неровностями и ограждениями. На улице установлены дорожные знаки и светофоры, нанесена дорожная разметка. На зелёные зоны завезен плодородный грунт. Комиссия приняла работы без замечаний.

Улица Татарская отремонтирована на протяженности 1,2 км. Здесь также уложено новое покрытие проезжей части, заасфальтированы примыкания в местах выездов из дворовых и прилегающих территорий, отремонтированы тротуары, обустроены парковки, уложены бордюры. На пешеходных переходах уложена тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, установлены искусственные неровности. Лестницы и имеющие наклон участки тротуаров оборудованы перилами из нержавеющей стали. На улице установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена горизонтальная и вертикальная разметка, оборудовано освещение. На зелёные зоны завезён плодородный грунт и высажено 10 саженцев лип.