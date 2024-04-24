Среда, 24 апреля, 2024

В Рязани кардинально поменяют работу платных парковок

Автор: 7info

Опубликовано

Платная парковка. Фото администрации Рязани

Администрация Рязани провела анализ работы платных парковок за 7 лет. Изучив опыт других регионов, власти пришли к выводу, что система нуждается в корректировке.

Главная проблема: на одно парковочное место приходится более двух разрешений на бесплатную парковку. Это не позволяет достичь целей, для которых вводились платные парковки: разгрузка центра города и обеспечение свободных мест для пользователей.

В связи с этим список улиц с платными парковками сокращен.

Пересмотрен подход к предоставлению бесплатных разрешений.

Инвалиды: парковка только на специально выделенных местах.

Многодетные семьи: время бесплатной парковки сокращено до 3 часов.

Электромобили: исключены из системы.

Резиденты: разрешения аннулированы (парковка на придомовых территориях).

Возобновление работы платных парковок запланировано на май 2024 года.

Ранее выданные разрешения многодетным семьям не требуют переоформления.

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