В Рязани кардинально поменяют работу платных парковок

Администрация Рязани провела анализ работы платных парковок за 7 лет. Изучив опыт других регионов, власти пришли к выводу, что система нуждается в корректировке.
Главная проблема: на одно парковочное место приходится более двух разрешений на бесплатную парковку. Это не позволяет достичь целей, для которых вводились платные парковки: разгрузка центра города и обеспечение свободных мест для пользователей.
В связи с этим список улиц с платными парковками сокращен.
Пересмотрен подход к предоставлению бесплатных разрешений.
Инвалиды: парковка только на специально выделенных местах.
Многодетные семьи: время бесплатной парковки сокращено до 3 часов.
Электромобили: исключены из системы.
Резиденты: разрешения аннулированы (парковка на придомовых территориях).
Возобновление работы платных парковок запланировано на май 2024 года.
Ранее выданные разрешения многодетным семьям не требуют переоформления.