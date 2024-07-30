В Рязани эвакуировали Главпочтамт

Днём в понедельник, 29 июля, в Рязани эвакуировали посетителей Главпочтамта, сообщает телеграм-канал «Новая газета — Рязань».
По словам автора поста, на место выезжали представители оперативных служб. Люди ожидали окончания проверки на улице Почтовой, рядом находился автомобиль скорой помощи.
Предположительно, сообщение об опасном предмете оказалось ложным. Официальной информации о произошедшем не поступало.
Днём на Главпочтамте обычно многолюдно, сообщение о минировании спутало многим людям планы.