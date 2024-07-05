В Рязани изменится схема работы общественного транспорта из-за ремонта теплотрассы

В связи с аварийным ремонтом участка тепловых сетей в районе дома № 1А по Промышленной улице, будет закрыто движение транспорта по автомобильной дороге в районе дома № 1А по Промышленной улице с 22.00 5 июля до 12.00 7 июля.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

троллейбусы маршрутов № 9 от остановочного пункта «Клуб завода ТКПО» будут следовать по ул. Молодцова, Интернациональной ул., Промышленной ул., далее по своему маршруту. При движении от конечного остановочного пункта «Комбайновый завод» — по Промышленной ул., Интернациональной ул., ул. Молодцова, Октябрьской ул., далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 30М3, 66М2 от остановочного пункта «ул. Космонавтов» будут следовать по Станкозаводской ул., Интернациональной ул., Промышленной ул., далее по своим маршрутам. При движении от остановочного пункта «Завод ТКПО», — по Промышленной ул., Интернациональной ул., Станкозаводской ул., далее по своим маршрутам.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

Администрация города обращается к рязанцам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.