В Рязани ищут пропавшего 45-летнего мужчину

В Рязани пропал 45-летний Сачян Артур Мкртичович, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 10 декабря 2021 года.

Подробности пропажи человека поисковики не сообщили. Также неизвестна одежда, которая была на мужчине.