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Четверг, 10 февраля, 2022

В Рязани ищут пропавшего 45-летнего мужчину

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В Рязани ищут пропавшего 45-летнего мужчину

7info
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В Рязани пропал 45-летний Сачян Артур Мкртичович, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 10 декабря 2021 года.

Подробности пропажи человека поисковики не сообщили. Также неизвестна одежда, которая была на мужчине.

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