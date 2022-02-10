В Рязани ищут пропавшего 45-летнего мужчину

В Рязани пропал 45-летний Сачян Артур Мкртичович, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 10 декабря 2021 года.
Подробности пропажи человека поисковики не сообщили. Также неизвестна одежда, которая была на мужчине.
В Рязани пропал 45-летний Сачян Артур Мкртичович, сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 10 декабря 2021 года.
Подробности пропажи человека поисковики не сообщили. Также неизвестна одежда, которая была на мужчине.
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