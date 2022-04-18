5.4 C
Рязань
Понедельник, 18 апреля, 2022

В Рязани ищут пропавшего 39-летнего мужчину

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани ищут пропавшего 39-летнего мужчину

7info

В Рязани пропал 39-летний Михаил Валентинович Калинкин. О начале поисков человека сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».

- Реклама -

Местонахождение мужчины неизвестно с 15 апреля.

Обстоятельства пропажи поисковики не уточняют.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязани утвердили план передачи церкви здания школы № 6
Комментарии для сайта Cackle