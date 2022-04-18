В Рязани ищут пропавшего 39-летнего мужчину

В Рязани пропал 39-летний Михаил Валентинович Калинкин. О начале поисков человека сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
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Местонахождение мужчины неизвестно с 15 апреля.
Обстоятельства пропажи поисковики не уточняют.
В Рязани пропал 39-летний Михаил Валентинович Калинкин. О начале поисков человека сообщили волонтёры ПСО «Лиза Алерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 15 апреля.
Обстоятельства пропажи поисковики не уточняют.
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