В Рязани ищут напавшего на ребёнка мужчину

В Рязани разыскивают подозреваемого в разбойном нападении на ребёнка. Уголовное дело находится в производстве Московского межрайонного следственного отдела Рязани СУ СКР по Рязанской области.

Неустановленный мужчина вечером 21 августа 2022 года около дома 13 по Касимовскому шоссе в Рязани напал на малолетнего и похитил у него мобильный телефон. Ребёнок получил телесные повреждения.

В ходе расследования получено видеоизображение подозреваемого. Установлено, что злоумышленник после совершения преступления проходил по улицам Гражданской, Попова и Радиозаводской, в том числе дворами, а затем – по улице Новой, где прошёл мимо дома 86 и далее скрылся в неизвестном направлении.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности разыскиваемого и его местонахождении, просят обращаться по телефону 8 (910) 906-11-41. Анонимность гарантируется.