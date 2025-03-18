Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 26 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал лучшие предложения марта в Рязани.

В Рязани в марте самая высокая зарплата предлагается инженеру-технологу по станкам ЧПУ — от 150 000 рублей. В обязанности входит разработка технологии обработки, написание программ для станков, наладка и обучение персонала. Требуется высшее техническое образование, опыт от 2 лет и знание CAM/CAD. Официальное трудоустройство, график 5/2, возможность карьерного роста.

На втором месте по уровню дохода в Рязани — менеджер по продажам в компании с зарплатой от 120 000 рублей. В задачи входит поиск новых клиентов, ведение ключевых клиентов, проведение переговоров и продвижение продукции. Требуется опыт в продажах строительных материалов, знание 1С и готовность к командировкам. Официальное трудоустройство, график 5/2, ДМС, бесплатное питание и корпоративные мероприятия.

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Третью строчку занимает вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 105 000 рублей. В обязанности входит поиск и привлечение новых клиентов, проведение переговоров, заключение и пролонгация договоров, развитие клиентской базы. Требуются знания технологий продаж, навыки ведения переговоров и уверенное владение ПК. Официальное трудоустройство, ДМС, соцпакет, график 5/2.

Также среди наиболее привлекательных предложений марта значится вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами с доходом от 103 100 рублей. В обязанности входит поиск и привлечение клиентов, работа с застройщиками, сопровождение сделок и помощь в подборе товаров. Требуется опыт активных продаж, знание рынка B2B и строительных материалов, готовность к разъездной работе. Официальное трудоустройство, ДМС, корпоративное обучение, компенсация питания и возможность карьерного роста.

Замыкает пятёрку топовых предложений марта вакансия заведующего производством на молочном комбинате с доходом от 100 000 рублей. В обязанности входит контроль работы цехов, оптимизация затрат, выполнение производственного плана и соблюдение стандартов ХАССП. Требуется высшее образование и опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство, соцпакет и предоставление жилья.