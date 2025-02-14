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Фото: freepik.com
Происшествия

В Рязани иностранка задержана за кражу денег с чужой банковской карты

Алексей Самохин

61-летняя жительница Рязани обратилась в полицию с заявлением о потере банковской карты. Женщина обнаружила, что с её счёта было списано 5554 рубля, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что безналичная оплата производилась в нескольких магазинах города. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую — 31-летнюю гражданку одной из стран Средней Азии.

Как выяснилось, женщина нашла потерянную карту и решила ею воспользоваться, совершая покупки за чужой счёт.

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В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Полиция напоминает: в случае утери банковской карты необходимо незамедлительно заблокировать её, обратившись в банк. Это поможет избежать несанкционированного списания средств.

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