В Рязани идут поквартирные обходы после отключения отопления в домах

Сотрудники администрации Рязани по поручению Павла Малкова обходят квартиры, попавшие под отключение отопления после аварии на Дягилевской ТЭЦ.

Как отметила градоначальник Елена Сорокина, при необходимости жителям будет немедленно оказана помощь.

Елена Сорокина: «Возможно, кому-то понадобится временное размещение, питание – полная готовность. Ситуацию держу на постоянном контроле»

Если нужна помощь или дополнительная информация, рязанцы могут обратиться по телефонам:

диспетчерской МУП «РМПТС»: 34-05-44,

дежурной службы управления энергетики и ЖКХ: 25-48-69.

Мэр города отметила, что работы продолжаются. Полное восстановление подачи тепла планируется сегодня к 21 часу.