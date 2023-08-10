В Рязани идею увеличить акцизы на сигареты поддерживает каждый второй некурящий и каждый шестой курильщик

Минфин предложил увеличить на 30% акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобное предложение рязанцы. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Идею увеличения налога поддерживают 47% рязанцев, против высказался каждый третий (31%). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (46 и 39% соответственно). Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (42% среди зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 51% среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц). Больше всего же сторонников увеличения акцизов — среди некурящих (52%), а меньше всего — среди курильщиков (17%).

В Казахстане запретят продажу вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним. За полный запрет реализации электронных сигарет в России сегодня выступают 67% экономически активных граждан. Чаще всего запрет поддерживают некурящие респонденты (70%). Среди курящих обычные сигареты сторонники запрета вейпов также составляют большинство (61%). Реже всего эту инициативу поддерживают владельцы электронных сигарет (16%).

Время проведения: 7—9 августа 2023 года