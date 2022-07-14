В Рязани хотят построить 50-метровый бассейн

В Московском районе Рязани хотят построить 50-метровый бассейн.

Планами по строительству в областном центре крупного спортивного объекта поделился министр физкультуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов на встрече с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым. Об этом сообщает областное министерство физкультуры и спорта.

По словам Владислава Фролова, большой бассейн позволит региону более профессионально готовить юных пловцов для стартов. Также Рязанская область сможет организовывать и проводить крупные спортивные состязания.

Участок под строительство бассейна уже определён — это улица Космонавтов в Рязани. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация объекта.

Рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Сальников накануне посетил Рязанский регион с рабочим визитом.

Экскурсию по ФОК «Аквамед» для делегации провёл ректор РязГМУ им. Павлова Роман Калинин. Владимир Сальников встретился со спортивной общественностью Рязанской области, рассказал о перспективах плавания и организации тренировочного процесса.