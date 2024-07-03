В Рязани готовятся масштабно отметить День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности и накануне праздника в Рязани и в регионе планируют провести более 150 мероприятий. Об этом рассказали на пресс-конференции в министерстве культуры Рязанской области, которая состоялась 3 июля. Спикерами выступили представители региональных министерств культуры, труда и социальной защиты, а также регионального отделения Движения Первых.

Основные торжества пройдут 8 июля. Праздничные мероприятия начнутся с литургии в селе Ласково, где по традиции воздадут хвалу святым покровителям семей Петру и Февронии. Далее в программе: открытие нового арт-объекта и Семейной аллеи, ярмарка изделий народных промыслов, театрализованный концерт, а также шествие семей на Рязанской ВДНХ.

На территории выставки будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы, выступления артистов и многое другое. Для самых юных гостей праздника будут работать аниматоры, аквагримеры и ростовые куклы.

Также на Рязанской ВДНХ состоится церемония награждения семейных пар, которые отличились в укреплении семейных ценностей. Завершится праздник концертом популярной музыкальной группы «DiaCapella». Подробнее о праздничной программе на ВДНХ читайте здесь.

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